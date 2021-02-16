شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و5 مصابين في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الخليج» : وكالات

أعلنت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الاثنين، مقتل مقاول مدني وإصابة 5 آخرين وجرح جندي أمريكي في الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية في محيط مطار أربيل شمال كردستان العراق.

وأوضح التحالف في بيانه، أن مضادات الصواريخ التابعة لقواتها تصدت لعدد من الصواريخ اطلقت باتجاه محيط مطار أربيل.

وكانت مصادر أمنية أفادت بإطلاق 8 صواريخ على قاعدة جوية في شمال كردستان، مشيرة إلى أن أحدها سقط في مجمّع عسكري تنتشر فيه قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة مشتركة مع السلطات في إقليم كردستان للتحقيق في الحادث.

ودعا رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني سكان الاقليم إلى الهدوء، موضحا أنه تحدث مع الكاظمي وبحث معه كيفية التعاون بهذا الشأن.

ويشكّل إطلاق الصواريخ أول استهداف للجيش الأمريكي أو لمنشآت دبلوماسية أميركية في العراق منذ نحو شهرين.