شكرا لقرائتكم خبر عن ربحا 750 ألف دولار في اليانصيب وخسرا زواجهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تعاهد الزوجان هوارد براوننج، ولين آن بويرير، اللذان يعيشان معاً في منزلهما بسانفورد في ولاية فلوريدا الأمريكية، شفوياً، على أن يتقاسما أية جائزة يكسبانها خلال عمليات سحب اليانصيب، لكن فوزهما في 2007 ب750 ألف دولار فتح الباب لنزاع قضائي بينهما لا يزال متواصلاً.

ففي الثاني من يونيو/ حزيران 2007، اشتريا تذاكر يانصيب فلوريدا الكبرى وكان عمر كل منهما 53 عاماً، ودفع الزوج نصف السعر فيما دفعت هي ثمن النصف الثاني.

وقال الزوج براوننج: «في 4 يوليو/ تموز، خرجت زوجتي من المنزل ولم تعد، ما جعلني أشعر بأن شيئاً غريباً يحدث، وبعد تفكير ذهبت للتحقق من تذاكر اليانصيب واكتشفت أن واحدة من تلك التي اشترتها زوجتي بويرير، رقم 666168، كانت مفقودة، وكانت التذكرة الرابحة، وكانت بويرير استلمت الجائزة البالغة قيمتها 750 ألف دولار بعد الضرائب، ولم تعد إلى المنزل إلا بعد شهر، وطالبتها بنصف الجائزة».

وبعد 6 أشهر من الواقعة، رفع براوننج دعوى قضائية ضد زوجته بويرير؛ لخرق العقد الشفوي، وكان هناك جانبان للقصة، زعمت بويرير أنهما لم يتفقا على تقسيم أي مكاسب، وأنها اشترت التذاكر بنفسها، وأنهما انفصلا قبل أشهر من شرائهما التذاكر، وكانت تعيش مع والدتها في تلك الفترة، لكن براوننج ظل متمسكاً بعقدهما غير المكتوب، وقال إنه دفع ثمن تذاكر اليانصيب، وإن لديه إيصالاً من ماكينة السحب لإثبات ذلك.

وقالت الزوجة، إنه حتى لو أبرمنا الصفقة، فإنها محمية بموجب قانون الاحتيال في فلوريدا، الذي ينصّ على أن الاتفاق الذي لا يمكن تنفيذه في غضون عام، يجب أن يقتصر على الكتابة حتى يصبح قابلاً للتنفيذ.

وبعد أن أصدرت كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمقاطعة الخامسة في فلوريدا حكماً لمصلحة الزوجة في عام 2012، وكانت بويرير محقة في ما يتعلق بقانون الاحتيال، لكن الزوج استأنف الجلسات في المحكمة العليا لفلوريدا، التي رأت أنه نظراً لإمكانية استكمال الاتفاق الشفوي في غضون عام، فلا داعي لأن يكون مكتوباً حتى يكون قابلاً للتنفيذ؛ لذا أعادت المحكمة القضية لمحاكمة جديدة، في 2016، واستمرت المحاكمة 5 سنوات حتى وقتنا هذا، وخسرت بويرير، وألزمتها المحكمة بدفع 291 ألف دولار إلى براوننج، لكن بويرير قالت إنها أنفقت كل الأموال، وقدمت طلباً للإفلاس، ويدحض هو هذا الادعاء ويطالبها بالمال.