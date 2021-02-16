انعقاد المنتدى الإماراتي الفرنسي الثاني

العين:”الخليج 365”

أكد زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة – الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على مستوى الطلبة بين فرنسا والإمارات في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الإماراتية الفرنسية على مُختلف الصعد، وتتويجاً لجهود العمل المُشترك في العديد من المجالات العلمية والبحثية بين الجامعة ومُختلف المعاهد والمؤسسات التعليمية الفرنسية، مشيراً إلى أن جوهر عمل الجامعات والمؤسسات التعليمية يتمثل بتعزيز النمو الفكري والثقافي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى الإماراتي الفرنسي الثاني، أمس، الذي نظمته جامعة الإمارات – افتراضياً- بحضور كزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد كبير من أعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية والباحثين والمُهتمّين وطلاب الجامعة.

وأضاف نسيبة: «يتحقق ذلك من خلال الجمع بين الكوادر الأكاديمية والطلبة للتفاعل وإنتاج المعرفة والاستكشاف والاختراع والعمل الإبداعي. من خلال القيام بذلك، يقوم كلاهما بإثبات ودعم القيمة للمجتمع من المؤسسات التي يمكن أن تجمع بين التنوع والاختلاف في مجتمع متناغم، موضحاً أن العلاقات بين البلدين، شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية، في مختلف القطاعات».

من جهته، أشار كزافييه شاتيل إلى متانة العلاقات التاريخية بين الإمارات وفرنسا، علاوة على الرؤى الثقافية المشتركة بين البلدين.