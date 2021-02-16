شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للبيئة» تطلق يوم تجميع علب الألمنيوم 25 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن انطلاق اليوم السنوي ال25 لحملة جمع علب الألمنيوم يوم 25 فبراير الجاري على مستوى الدولة. وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة أن اليوم السنوي لجمع علب الألمنيوم يعتبر منصة تطوعية وطنية بامتياز تتيح لجميع أفراد المجتمع فرصة التطوع لخدمة المجتمع وضمان استدامة وحماية البيئة فضلاً عن ترسيخ ثقافة إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى ممارسة يومية وثقافة مجتمعية راسخة.

وقالت إن اليوم السنوي لجمع علب الألمنيوم يعتبر أحد مسارات الاستدامة التي تبنتها المجموعة منذ عام 1997 وهي تصب في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وهدفها المحدد المتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: 11، 12، 13، 15 و17، التي تدعو إلى إنشاء مدن مستدامة والإنتاج والاستهلاك بطرق مسؤولة والعمل المناخي الإيجابي والمحافظة على الحياة على الأرض وكذلك بناء شراكات متداخلة لتحقيق الأهداف.

وأوضحت أن المجموعة تهدف من خلال الحملة السنوية لجمع علب الألمنيوم لعام 2021 إلى جمع 20 ألف كيلو جرام من العلب وإعادة تدويرها ما ستكون له فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، ونظراً لما تحظى به مادة الألمنيوم من أهمية يستدعي ذلك إعادة تدويرها فضلاً عن الكميات الكبيرة من العلب التي ينتهي بها مصيرها إلى مكبات النفايات في الوقت الذي يمكن إعادة تدويرها بسهولة شريطة تفاعل المجتمع مع حملات الجمع وإعادة التدوير.

وقالت إن المجموعة نجحت في تجميع 342,559 كغم من علب الألمنيوم منذ إطلاق الحملة حتى الآن.

وقال خالد بو حميد نائب الرئيس للعلاقات الحكومية في شركة الامارات العالمية للألمنيوم «الألمنيوم هو معدن المستقبل لما يتميز به من خصائص فريدة ما يجعله معدناً قابلاً لإعادة التدوير بلا حدود».