شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 تصريحات لوزير التعليم بمجلس النواب..امتحانات الترم الثانى على 3 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا موسعا أمس الاثنين، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

ونستعرض فيما يلى أهم 10 تصريحات أدلى بها الوزير خلال اجتماع اللجنة:

1- الانتهاء من جدول امتحانات الصف الأول والصف الثانى الثانوى من 27 فبراير إلى 9 مارس

2- امتحانات الترم الثانى ستكون على 3 مراحل فى المنزل

3- انتهينا من إعداد جداول امتحانات النقل وستعلن خلال أيام

4- من لا يريد دخول الامتحانات فهذا قراره وعليه تقديم إقرار

5- لا يمكن فرض رأى شخص واحد على 20 مليون

6- البعض يحاول "تجريس" الوزارة عبر "فيس بوك" ودول تريد نقل تجربتنا

7- ارتفاع عدد المحتوى التعليمى الموجود على منصة "إدارة التعليم" من 7000 محتوى إلى 50 ألف

8- حققنا 340 مليون مشاهدة على منصة "إدارة التعليم" و250 مليون على منصة "ذاكر" ولدينا أكثر من 120 كتاب تفاعلى

9- نقوم بجهود جبارة ورغم ذلك لم نطلب "تعريفة" واحدة من الموازنة العامة

10- نسعى لتعليم الطلاب أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل فى المأكل والملبس