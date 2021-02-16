شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تدعو سيدات مصر فى الخارج للمشاركة فى تنمية الدولة والترويج لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج :"شفنا ستات مصر فى الخارج واقفين وقفة رجالة علشان بلدهم، شفناهم أول ناس قدام اللجان الانتخابية واقفين بعلم مصر بيهتفوا لبلدهم ولرئيسها، شفناهم فى وقفات سلمية قدام البيت الابيض ومبنى الامم المتحدة بيهتفوا باحقية مصر فى مياه النيل، شفنا اول عميدة لكلية الهندسة فى كندا، والقائدة فى سلاح الصواريخ الأسترالي، والبرلمانيات فى الخارج، والفنانات والمبدعات،وشفنا الشابة الجدعة اللى فى افريقيا اللى بتقدم خدمات مجتمعية للقبائل فى المناطق الفقيرة".

وأضافت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"النهاردة ومن مقر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، وبحضور زميلتى العزيزة د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمراءة، تطلق وزارة الهجرة مبادرة " ب 100 راجل فى الخارج، دعوة الى كل سيدات مصر فى الخارج للمشاركة فى تنمية الدولة والترويج لها فى الخارج".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.