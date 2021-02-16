شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: تعويض عقارات الدائرى المرخصة سيكون أكثر من سعر السوق بحوالى 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن حصر العقارات الموجودة بجانب الطريق الدائرى سيتم حصرها فور التقدم إلى الأحياء، مشيرا إلى أنه لايمكن نزع الملكية بدون تعويض وهناك عدد من العقارات الموجوده بجانب الطريق الدائرى مرخصة وسيكون التعويض أكثر من سعر السوق بحوالي 20% وهناك العديد بدون ترخيص أو متعديا .

وتابع السجينى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن المحافظات التي يمر بها الطريق الدائرى ستقوم بإصدار ذلك البيان تباعا .

على جانب آخر، كانت قد بدأت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة الكبرى حصر العقارات والمنشأت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائرى، تمهيدا لإزالتها وتعويض السكان ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى.

وفى السياق أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن اجمالى ما تم حصره من عقارات لتوسعة الطريق الدائرى و المقرر إزالتها 390 عقارا، وعدد الأسر التى سيتم تعويضها 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، اما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محلا والورش 136 ورشة.

وبدأت الاجهزة التنفيذية بإزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بحى البساتين ، بحضور اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حيث تتم الأعمال بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأكدت جيهان عبدالمنعم ان خطة التطوير وفقا للتنسيق مع وزارة النقل تشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى فى عدة قطاعات وتتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار،