شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: خصصنا 20 مليون جنيه لدعم صندوق ذوى الإعاقة..ونطبق نسبة لـ5 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مسابقات التعيين الخاصة بالأئمة والعمال، تستوفي نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للقانون، مؤكدا فى رده علي النائبة حنان عبد المنعم، التي تساءلت خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، عن تفعيل نسبة لـ 5% لذوى الاحتياجات الخاصة في تعيينات الأوقاف للأئمة والعاملين، وهل يتم مراعاة كل محافظة .

وقال وزير الأوقاف: "لا نستطيع أن نكمل أي مسابقة ولا تعتمد ولا توفر درجات إلا إذا كانت نسبة 5% لذوي الإعاقة متوفرة، وأؤكد أننا نستوفي لـ 5%، بنسبة 100%، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينظر للدولة كوحدة واحدة، ولم يعد متاحا لأي جهة في الدولة أن تخالف القانون".

وتابع جمعة قائلا : "دورنا الإنساني قائم، ونخصص مسابقة في القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، وخصصنا 20 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي تعيين العمال يتم مراعاة أن يكونوا من نفس المكان".

كما عقب وزير الأوقاف علي سؤال النائبة حنان عبد المنعم، عن أهمية التأهيل الشخصي والنفسي للأئمة، وتأثير ذلك علي جذب الشباب والتأثير عليهم وحمايتهم من استقطاب الجماعات المتطرفة ، مؤكدا أنه يتم تنظيم دورات للأئمة في الإرشاد النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع، لتوسيع مدارك الأئمة، والحرص علي انفتاح الأئمة علي المجتمع المدني، وتعلمهم اللغات، وهناك بروتوكول تعاون مع 21 جامعة".