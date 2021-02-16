شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف.. المالية خصصت 2.7 مليار جنيه لميكنة الجامعات والمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمتايعة تنفيذ توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك فيما يتعلق بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة اليوم قد أكد أنه تم تخصيص مبلغ 2.7 مليار جنيه لميكنة النظم المالية والإدارية للجامعات والمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك تم بناءً على تكليف رئاسى.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت قد أوصت فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه اعتماد إضافى للمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أنه تبين للجنة الخطة خلال اجتماع اليوم أن وزارة المالية قد خصصت حتى الآن 750 مليون للمستشفيات الجامعية لشراء الأدوية والخامات الخاصة بها، وأنه سيتم تخصيص الـ750 مليون الآخرين لشراء الأدوية والخامات أيضا لصالح المستشفيات الجامعية.