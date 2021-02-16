مقتل 9 مسلحين موالين لإيران بقصف إسرائيلي قرب دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قتل 9 مسلحين موالين لإيران فجر أمس، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عدة قرب دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله: إنّه «في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر الاثنين نفذت إسرائيل قصفاً برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري واتجاه الجليل، مستهدفاً بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق»، وأكد أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ وأسقط معظمها، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

وأورد المرصد السوري بدوره أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع للجيش السوري، بينها مقرات توجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم.

وأسفرت الغارات، وفق المرصد، عن مقتل 9 مسلحين موالين لإيران من جنسيات غير سورية وعربية، ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسيات القتلى الذين سقط غالبيتهم في القصف الذي طال المستودعات.

وقال سكان إنهم سمعوا أصوات انفجارات مدوية في الطرف الجنوبي من دمشق حيث تتمركز فصائل مسلحة مدعومة من طهران.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 6 من المسلحين الموالين لإيران والذين يوجدون في سوريا دعماً للجيش السوري.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن الضربات. وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير الحالي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من الجيش ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا

وفي سياق آخر، تنطلق في مدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء أعمال الجولة الخامسة عشرة من مباحثات «مسار أستانا»، بمشاركة الدول الضامنة للمسار «روسيا وإيران وتركيا» بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

وتجري المحادثات أيضا بحضور أممي وعربي من قبل لبنان والأردن والعراق بصفة مراقبين، كما من المتوقع أن تجرى بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية جير بيدرسون.

ونقلت وسائل إعلام سورية أمس، عن مصادر مطلعة القول إن المباحثات تتخذ هذه المرة زخماً مغايراً، على اعتبار أن مسائل طارئة عديدة ومؤثرة طرأت على المشهد الميداني السوري خلال المرحلة الماضية، خصوصاً مع وصول إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وعودة الخروقات لمنطقة خفض التصعيد.

وأكدت المصادر أن التنسيق مستمر بين سورية وروسيا، وقائم في جميع القضايا ولا يقتصر على «مسار أستانا»، مبينة أن الجانب السوري يشدد دائماً على ضرورة إلزام الجانب التركي بتنفيذ التزاماته بما يخص مساري أستانا وسوتشي.

الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت أمس، من إحباط محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن المصدر القول إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الشخصين داخل العمق السوري. وأضاف أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كمية من المواد المخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.