«قسد» تسلم العراق 100 إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (وكالات)

كشف مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، أن القوات الكردية سلمت ما يقرب من 100 من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي المحتجزين في سوريا إلى الحكومة العراقية.

وقال المسؤول إن عملية النقل تمت الأسبوع الماضي عند معبر حدودي بين سوريا والعراق، وأشار إلى أن الأشخاص المنقولين جميعهم عراقيون كانوا محتجزين في مراكز احتجاز تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

ولم يرد المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول، على طلب التعليق على هذا الأمر، لكن مصدرًا أمنيًا عراقيًا أكد أن السلطات العراقية استقبلت معتقلين عراقيين من القوات الكردية السورية.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إنها تحتجز حاليًا أكثر من 10 ألاف مقاتل من «داعش»، بما في ذلك حوالي 2000 أجنبي تم القبض على معظمهم في أعقاب الحملة التي قادتها الولايات المتحدة عام 2019 والتي دمرت ما يسمى بـ«خلافة داعش» في شرق سوريا.