تراجع أعداد المحتجين بميانمار مع انتشار الجيش

ابوظبي - سيف اليزيد - يانغون (وكالات)

واصل المحتجون في ميانمار، أمس، المطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي وإنهاء الحكم العسكري، إلا أن أعدادهم تراجعت بعدما نشر المجلس العسكري عربات مدرعة والمزيد من الجنود في الشوارع.

وكان من المتوقع أن تمثل سو تشي، المحتجزة منذ انقلاب الأول من فبراير على حكومتها المنتخبة، أمام محكمة، أمس، فيما يتعلق باتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني، لكن محاميها ذكر أن قاضياً قال: إن حبسها الاحتياطي مستمر حتى الأربعاء.

وتسبب الانقلاب واعتقال سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام وآخرين في اندلاع أكبر احتجاجات في ميانمار منذ ما يربو على عقد، إذ خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بانحراف الجيش عن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقالت الناشطة الشابة إيستر زي ناو، أثناء احتجاج في مدينة يانجون: «هذا صراع من أجل مستقبلنا، مستقبل بلدنا».

وأضافت: «لا نريد أن نحيا في ظل ديكتاتورية عسكرية، ونريد إقامة اتحاد وطني حقيقي يتساوى فيه جميع المواطنين والعرقيات».

وإلى جانب الاحتجاجات التي تعم عدداً من البلدات والمدن، يواجه الجيش إضراباً لموظفي الحكومة في إطار حركة عصيان مدني تشل العديد من الأنشطة الحكومية.

وانتشرت عربات مدرعة، أمس الأول، في يانجون وبلدة ميتكيينا بشمال البلاد وسيتوي في الغرب، في أول نشر واسع النطاق لمثل هذه العربات منذ الانقلاب.