جونسون: العالم يحتاج إلى معاهدة شفافة بشأن الجوائح بعد «كورونا»

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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه يجب أن توقع الدول الكبرى على معاهدة عالمية حول الجوائح لضمان الشفافية المناسبة، بعد جائحة فيروس كورونا الذي ظهر في الصين قبل غيرها من الدول.

وقال جونسون «أعتقد أنه من الواضح تماما أن معظم الدلائل تشير فيما يبدو إلى أن المرض نشأ في ووهان» بوسط الصين.

ومضى يقول «لذلك فإننا جميعاً نحتاج إلى أن نعرف الكثير بقدر استطاعتنا عن كيف حدث هذا، والأسئلة المتصلة بالحيوانات التي يطرحها الناس. أعتقد أننا نحتاج إلى كثير من المعلومات بقدر الإمكان».

وقال جونسون إنه سيكون حريصاً على توقيع معاهدة عالمية حول الجوائح تتفق فيها الدول الموقعة على الشفافية، والإسهام بأي بيانات لديها في المستقبل.

وأودي تفشي كوفيد-19 الذي ظهر لأول مرة في الصين في نهاية 2019 بحياة 2.4 مليون إنسان، وتسبب في أكبر تراجع للاقتصاد العالمي في وقت السلم منذ الكساد الكبير، وقوض الحياة الطبيعية لمليارات البشر.



