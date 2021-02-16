أرباب المقاهي يدعون لفتيت إلى لقاء مستعجل بسبب تضررهم من أزمة كورونا

جدة - عبدالحي حسين - راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الإثنين، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، داعية إياه إلى عقد لقاء استعجالي.

وقالت الجمعية نفسها، عبر المراسلة المذكورة، إن “عددا من المقاهي والمطاعم أغلقت، لأنها لم تقدر على الصمود ومسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد 19، مما أدى إلى تشريد عدد من العائلات”.

وأضافت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عبر المراسلة المذكورة، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن “العشرات الآلاف من المهنيين والمئات الآلاف من الأجراء، يعيشون وضعا كارثيا، جراء القرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد 19، وفي ظل غياب أي دعم حكومي للقطاع”.

وأضافت الجمعية نفسها، أنه “في زمن الجائحة، يتوصل المهنيون بإشعارات بواسطة أعوان قضائيين، تتعلق بذعائر عن عدم توفرهم على رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام، رغم تأديتهم للرسم و بدون انقطاع”.