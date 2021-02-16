شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تطلق من تنسيقية شباب الأحزاب مبادرة "ست بـ100 راجل فى الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم الناشطة "سارة الأمين " وأنشطتها في إفريقيا، تحت عنوان "ست بـ 100 راجل في الخارج" ، ودعت الوزيرة ، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركة "سارة " في هذه المبادرات والأعمال الإنسانية التي تقوم بها في إفريقيا.

وقالت نبيلة مكرم ، إن المبادرة تهدف الى الحديث عن دور المرأة المصرية فى الخارج و ما تفعله لصالح الدولة المصرية، مؤكدة أن سارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، ستكون سفيرة هذه المبادرة.

وأضافت مكرم خلال المائدة المستديرة التي تنظمها التنسيقية بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، أن السيدات فى الخارج نظموا وقفات سلمية للتأكيد على أحقية الدولة المصرية فى مياه النيل ، ووجهت الوزيرة الشكر لـ " سارة " كمصرية فى الخارج استطاعت أن تقوم بهذا العمل بمجهودها و فى هدوء تام".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب ، و يدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.