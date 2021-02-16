شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالنواب توصى باستمرار تعيين خطباء المكافأة وزيادة مرتباتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، وزارة الأوقاف، بالاستمرار في متابعة إجراءات تعيين خطباء المكافأة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة بيان وزير الأوقاف، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يتعلق بالأئمة وخطباء المكافأة، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.
كما أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة مستمرة في مرتبات ومكافآت خطباء المكافأة، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.
وكان قد استعرض وزير الأوقاف، إجراءات تحسين أحوال الأئمة وما تم خلال فترة تولي رئیس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: "عند تولي منصب الوزارة وقبل تولي الرئيس السيسى ، كان إجمالي ما يتقاضاه الإمام 1288 جنيها قبل الاستقطاعات، وبلغت بعد الاستقطاعات حوالي 860 جنيها، والآن أقل إمام يتعين بالليسانس 4075 جنيها بزيادة 216 %، ويتقاضى الحاصل علي الدكتوراة 5000 جنيه بزيادة 253% عما كان يتقاضاه، فأقل زيادة للأئمة حديثي التعيين بلغت 2787 جنيها، في حين بلغت زيادة الأئمة الحاصلين على الدكتوراة 3943 جنيها، بالإضافة لتوفير الزي لهم".