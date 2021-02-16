شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالنواب توصى باستمرار تعيين خطباء المكافأة وزيادة مرتباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، وزارة الأوقاف، بالاستمرار في متابعة إجراءات تعيين خطباء المكافأة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة بيان وزير الأوقاف، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يتعلق بالأئمة وخطباء المكافأة، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

كما أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة مستمرة في مرتبات ومكافآت خطباء المكافأة، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.