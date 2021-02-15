الأمم المتحدة: هجوم الحوثي على مأرب يهدد مليوني مدني بالخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن الهجوم الحوثي العسكري على مدينة مأرب (شرق اليمن) يهدد نحو مليوني مدني بالخطر.

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، عن قلقله الشديد إثر تصعيد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عسكريا في مأرب و"تداعياته المحتملة على الاوضاع الانسانية".

وأكد المسؤول الأممي البارز في سلسلة تدوينات على "تويتر"، إن الهجوم العسكري " يضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر وينتج عن نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

وشدد قائلا: "لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمني"، مشيرا إلى أنه سوف يقدم الإحاطة بذلك إلى جلسة مجلس الأمن لدى انعقاده، الخميس المقبل.

وفي وقت سابق، الاثنين، استهدفت مليشيات الحوثي بصاروخ باليستي وعددا من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية مخيم الزور للنازحين غربي مأرب تزامنا مع ضغط بري عسكري مكثف.

وفيما أحدث القصف سلسلة من الانفجارات العنيفة، أكدت مصادر محلية لـ"الخليج 365"، أن عشرات الأسر اليمنية شرعت بالنزوح مجددا إثر ضراوة المعارك في "صرواح" موطن نحو أكثر من عشرين الف نازح من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

