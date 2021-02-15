شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: لن نقبل تحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، حركة طالبان إلى الحد من أعمال العنف في أفغانستان، مشدداً على أن أي انسحاب محتمل لقوات الحلف سيعتمد على الوضع على الأرض.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين): هدفنا المشترك واضح، يجب ألا تكون أفغانستان أبداً مرة أخرى ملاذا لإرهابيين يهاجمون منه أوطاننا... وبما أن أياً من الحلفاء لا يرغب في البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم، فسنغادر عندما يحين الوقت المناسب. وأكد أن الناتو لن يقبل بتحول افغانستان إلى مصدر لانطلاق اعتداءات إرهابية ضد بلدان الحلف.

وأفاد بأن وزراء دفاع الحلف سيبحثون يوم الخميس توسيع مهمة تدريب القوات العراقية، فيما سيناقشون الأربعاء خطة الدفاع الاستراتيجية 2030.

ويشارك وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن في اجتماعات الناتو، ليجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي وليعد الحلفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهمّ بدون التشاور معهم.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أوضح أن أوستن سينقل رسالة«إيجابية حول أهمية الحلف الأطلسي». ولفت إلى أن الملف الشائك الذي يمثله انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر مطلع مايو، سيكون على رأس برنامج المحادثات لكن لا يتوقع إعلان أي قرار.