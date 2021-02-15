شكرا لقرائتكم خبر عن 60 قتيلاً في حادث عبّارة بالكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا: «رويترز»

قال وزير الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونجو الديمقراطية ستيف مبيكاي، الاثنين، إن 60 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم عندما تحولت عبّارة تُقل أكثر من 700 راكب إلى حطام في نهر الكونجو خلال الليل. وقال مبيكاي عبر «تويتر»، إنه تم العثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث في إقليم ماي ـ ندومبي غربي البلاد، لكن 420 آخرين ما زالوا مفقودين. وأوضح: «نتعاطف مع أسر الضحايا ونطالب بإنزال عقوبات على جميع المسؤولين في قطاع النقل». ولا يتوافر مزيد من المعلومات عن الحادث في الوقت الحالي. ويعد نهر الكونجو وفروعه وسيلة السفر الوحيدة لمعظم الناس للمسافات الطويلة.