شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الملاحة في مطار أربيل بعد استهدافه بـ8 صواريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: «أ ف ب»

أفادت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، بأن حركة الملاحة في مطار أربيل شمالي كردستان، توقفت مؤقتاً، بعد استهدافه بـ8 صواريخ.

وقال مصدران أمنيان، الاثنين، إن 8 صواريخ أطلقت على قاعدة جوية شمالي كردستان العراق، سقط أحدها في مجمّع عسكري تنتشر فيه قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة.

وأصاب صاروخان منطقة سكنية قرب المطار، وفق ما أكده أحد المصدرين، ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط قتلى. ويشكّل إطلاق الصواريخ أول استهداف للجيش الأمريكي أو لمنشآت دبلوماسية أمريكية في العراق منذ نحو شهرين.