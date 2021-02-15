«طرق دبي» : نجاح تشغيل العبرات بوقود «بيوديزل 5» الحيوي

دبي "الخليج"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نجاح مبادرة التشغيل التجريبي لخَمس من العبرات التراثية التابعة لها باستخدام الوقود الحيوي «بيوديزل 5» المعتمد رسمياً في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مجموعة «إينوك» حيث سجلت هذه المبادرة نتائج إيجابية للغاية.

وأشار محمد أبو بكر الهاشمي مدير إدارة النقل البحري في الهيئة إلى أن نجاح هذه التجربة يأتي في إطار الحرص المتواصل للهيئة على مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة عبر استخدام الوقود الحيوي.

وقال: لقد طبقنا الإجراءات المطلوبة لقياس نتائج استخدام الوقود الحيوي لتشغيل العبرات التراثية مقارنة باستخدام وقود الديزل العادي، وكانت النتائج إيجابية ولم يتم تسجيل أية تأثيرات سلبية على المحركات.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يسعدنا نجاح المشروع التجريبي مع هيئة الطرق، ونأمل أن تسهم النتائج الإيجابية للمشروع في تشجيع مشغلي العبرات على استخدام وقود «بيوديزل 5» بديلاً عن الديزل التقليدي، ما يسهم بدوره في الحد من انبعاثات الكربون.