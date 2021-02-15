شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنقذ 64 طفلاً محصوراً داخل سيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : سومية سعد

تمكنت فرق الإنقاذ البري بشرطة دبي، من إخراج طفل يبلغ من العمر سنتين بعد نسيان والديه له داخل مركبتهما، وقيامهما بالتسوق داخل أحد المراكز التجارية في الإمارة. وأكد المقدم عبد الله محمد بيشوه، رئيس قسم الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن شرطة دبي أنقذت 64 طفلاً كانوا محصورين داخل سيارات ذويهم خلال 13 شهراً منهم 54 خلال العام الماضي و11 خلال شهر يناير من العام الجاري، وأن هناك عدداً كبيراً من الحالات التي تسجل سنوياً يتم إنقاذهم بسبب إهمال الأسر أو السائقين الذين ينسونهم داخل السيارات. وأشار إلى أن فرق الإنقاذ المتطورة في شرطة دبي لديها معدات هيدروليكية تمكنها من فتح باب السيارة خلال ثوان، دون تعريض الطفل في الداخل لأي أذى، أو حتى الإضرار بالمركبة.