مجلس النواب الليبي يطالب الحكومة الجديدة «بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة»

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، السيد عبدالله بليحق، بأن المجلس عقد جلسته التشاورية بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه.

وقال بليحق، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، إن جلسة اليوم افتتحت بكلمة شاملة لرئيس مجلس النواب تطرق خلالها لنجاح مبادرة السلام التي أطلقها والتي تأسس عليها الاتفاق الأخير، كما تناولت كلمته ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة.

وأضاف المتحدث أنه بعد المداولات خلصت جلسة اليوم إلى ما يلي:

1) مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأى مكان من ليبيا.

2) العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن.

3) يجب على الحكومة العمل من مدينة سرت فى وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وايضا توفر الأمن وعدم وجود مليشيات مسلحة.

4) عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5 +5.

5) الالتزام بإجراء الانتخابات فى الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

6) التأكيد على أن منح الثقة للحكومة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره طبقا للإعلان الدستورى وكل دساتير العالم.

7) تكليف لجنة لدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق وتكليف الحكومة بالاهتمام بها وإصلاح الطريق العام طبرق – أمساعد.

8) عرض مقترحات المسار الدستورى على اللجنة التشريعية للنظر فى ما توصلت اليه وبذلك علقت جلسة اليوم.