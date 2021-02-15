"لماذا قتل أحمد زوجته ليلة الفلانتين؟ والميراث ينهي حياة شاب بالمعصرة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بسبب خلافات مالية.. حبس 6 أشخاص متهمين بخطف شخصين وطلب فدية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 6 أشخاص متهمين بخطف شخصين، وطلب فدية بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

لتقديم ما يفيد بالتصالح.. تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ 5 أبريل

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 5 أبريل المقبل لتقديم ما يفيد على وجه رسمي بالتصالح.

عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع.. حبس ربة منزل وزوجها في شبرا الخيمة

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لعرضهما طفلتهما الرضيعة، عمرها 6 أشهر، للبيع مقابل 50 ألف جنيه، وقررت النيابة تسليم الطفل لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته.

ضبط 4 متهمين في واقعة سحل وتجريد معاق من ملابسه وتصويره

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة والسخرية منه فى الدقهلية.

محاكمة هدير الهادي.. رفض طلب رد المحكمة وتغريم المدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض طلب المدعي بالحق المدني ردّ هيئة محاكمة "فتاة تيك توك" هدير الهادي، وغرمته 10 آلاف جنيه.

قتله مرتديًا "الكمامة".. إحالة متهم بذبح طبيب في روض الفرج للجنايات

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة مسجل خطر للجنايات لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج.

جريمة بشعة كشفتها طفلة.. لماذا قتل "أحمد" زوجته ليلة الفلانتين؟

طيلة 9 سنوات، لم تهنأ "بسمة" بحياة زوجية هادئة. ظنت أن تركها مسقط رأسها بقرية "طموه" جنوب الجيزة، والانتقال للعيش في كنف بعلها سيمنحها قبلة الحياة لكنها أضغاث أحلام. توتر دائم وخلافات متكررة كانت لسان حال الزوجين انتهاء بجريمة قتل مؤسفة ليلة الاحتفال بـ"عيد الحب".

طعنه بـ"خنجر".. تفاصيل مقتل شاب على يد ابن خاله بسبب "الميراث" في المعصرة

أمرت نيابة حلوان، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بقتل ابن خاله في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جريمة الفلانتين.. سائق يقتل زوجته أمام طفليهما على طريقة أفلام الأكشن بالحوامدية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل ربة منزل على يد زوجها بمركز الحوامدية، أمس الأحد.

بـ "أفيون وحشيش".. ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط شخص بحوزته 4 طربة ونصف من مخدر الحشيش -وكمية من مخدر الأفيون– ومبلغ مالي – وهاتف محمول – وميزان حساس، أثناء تواجده بدائرة المركز.

التحقيقات: عقار روض الفرج المنهار صادر له قرار تنكيس منذ 34 سنة

صرحت نيابة روض الفرج بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار بروض الفرج، أمس الأحد.

وشهدت حارة المجدلي بشارع خورشيد في روض الفرج انهيار عقار مكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.