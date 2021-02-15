سرت مقر لمنح الثقة للحكومة الجديدة

بعد نشوء الاختلافات خلال الأيام الماضية حول مكان انعقاد الحكومة الجديدة في ليبيا، دعا البرلمان الليبي، خلال جلسة تشاورية في «طبرق» شرق العاصمة (طرابلس)، إلى عقد جلسة قادمة في مدينة «سرت»، لمنح الحكومة الجديدة الثقة.

وأوضحت المعلومات أنه تم الاتفاق على سحب قرار إسقاط عضوية 36 نائبا بسبب مخالفتهم اللائحة الداخلية في السابق.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب، لدراسة احتياجات بلدية «طبرق»، لموقفها في احتضان المجلس الفترة الماضية.