المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في مقابلة مع تليفزيون «العربية»، اليوم، أن المملكة لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.

وشدد المعلمي على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية «ونتعامل معها على هذا الأساس»، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتاً إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي. وأوضح المعلمي، أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، «ولن يتم إلا دبلوماسيا».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت يوم الجمعة الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تضع ثقتها بقيادة الحوثيين، إلا أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «لا أعتقد أننا نضع ثقتنا في قيادة الحوثيين، الأمر بعيداً عن ذلك في الواقع». وأضاف: «مع استمرار استفزازات الحوثيين وهجماتهم، بما في ذلك الهجمات على شركائنا في المنطقة، سنستمر في زيادة الضغط عليهم»، مؤكداً التزام واشنطن بالتصدي لسلوك الحوثيين الخبيث.

وتابع: «في الوقت نفسه، نحن نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، فقط من خلال الدبلوماسية، يمكننا تحقيق السلام والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني».