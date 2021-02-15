5 متهمين بالتخطيط لمصلحة داعش في ألمانيا

أعلنت النيابة العامة الألمانية توجيه التهم لـ5 طاجيكيين أعضاء في خلية يشتبه بأنها جندت مقاتلين لتنظيم «داعش» بهدف التحضير لهجمات. يأتي ذلك بعد 3 أسابيع من الحكم بالسجن 7 سنوات على شخص آخر من هذه المجموعة، يدعى «رفصان ب.»، أوقف منتصف مارس 2019. ومن المقرر أن يحاكم المتهمون أمام المحكمة الابتدائية في «داسلدورف». وأوضحت النيابة العامة، التي تعود إليها صلاحية تولي قضايا الإرهاب، في بيان: «كان هدف أعضاء الخلية، الذين كانوا على تواصل مع قياديين من «داعش» في أفغانستان وسوريا، أن يقاتلوا بالسلاح وينفذوا هجمات في ألمانيا».



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