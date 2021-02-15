6 قوافل طبية من السعودية للصحة الفلسطينية

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية، وزارة الصحة الفلسطينية الشحنة السادسة من المساعدات السعودية ، التي تشتمل على الأجهزة والمستلزمات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث تم تسيير الشحنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة في تصريح صحفي «إن عدد القوافل التي تم تسييرها بتبرع من المركز بلغ 6 قوافل، تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، ليتم إيصالها إلى وزارة الصحة من خلال السفارة الفلسطينية في عمان.

ويأتي توزيع الشحنة في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة عبر المركز، للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن» .

مشروع السلال الغذائية

دشن المركز مشروع توزيع المساعدات الغذائية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية، الذي يستفيد منه أكثر من 2400 فرد. ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي بلغت 575 مشروعًا في العديد من المجالات، التي شملت المحافظات اليمنية كافة.

نزع 1400 لغم

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2021 من انتزاع 1432 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في مختلف مناطق اليمن. وتنوعت الألغام ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و407 ألغام مضادة للدبابات، و 1013 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 217.393 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ويواصل المركز جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية، التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

النازحون بصوماليلاند

دشن المركز في مدينة هرجيسا مشروع توزيع 4696 سلة غذائية تزن 492 طنًا للنازحين المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منها 28.176 شخصًا، ويستهدف المشروع أربعة مخيمات بإقليمي «مرودي جيح» و «توجطير» . وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا بالإنابة يوسف الرحمة، حرص المركز على تقديم المساعدات للأشقاء في صوماليلاند، الذين تضرروا من جائحة كورونا، موضحًا أن السلة الغذائية الواحدة تزن 105 كيلوجرامات، وتكفي الأسرة المستفيدة لمدة شهر.

ويأتي توزيع هذه السلال الغذائية، امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في الصومال.