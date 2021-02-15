الناتو يعلن جاهزية طائرات المراقبة

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الجاهزية التشغيلية للوحدة الجديدة من الطائرات دون طيار المتطورة التي تتخذ من القاعدة الأطلسية في سيغونيلا بجنوب إيطاليا مقرا لها. وقال ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي من بروكسل عشية اجتماع لوزراء دفاع الناتو: إن وحدة الطائرات دون طيار ستنتشر على المشارف الجنوبية للحلف، وسيغطي عملها المنطقة الممتدة من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وأضاف أن أي مهمة في منطقة محددة سيرصدها الحلفاء، مشيراً إلى أن الطائرات سوف تقوم بجمع المعلومات والكشف عن مكامن الخطر والمواقع التي تحتوي على متفجرات، وستقوم بتزويد الناتو بما تجمعه على مدار الساعة.



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