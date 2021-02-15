الأردن يفتتح مركزاً للتلقيح ضد «كورونا» داخل مخيم للاجئين السوريين

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افتتح الأردن، اليوم الاثنين، مركزاً للتلقيح ضد كوفيد-19 داخل مخيم الزعتري للاجئين الذي يستقبل نحو 80 ألف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري إن «هذا المركز الذي افتتحته وزارة الصحة اليوم (الاثنين) يعد المركز الأول في العالم داخل مخيم لاجئين، وهو سيوفر الوقت والجهد، ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان المخيم».

وأضاف أن «نحو 2000 لاجئ سوري من هذا المخيم سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية لتلقي اللقاح»، مشيراً إلى أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في المرحلة الأولى هذه.

وبحسب الحواري «سيتلقى اليوم 52 لاجئا اللقاح، فيما سيتلقى يوم غد الثلاثاء 44 لاجئاً آخر اللقاح».

وأوضح أنه «سبق وأن تم تلقيح 164 لاجئاً سورياً من مخيم الزعتري في مركز صحي خارج المخيم».

ويستضيف الأردن حاليا نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

وأطلقت وزارة الصحة نهاية العام الماضي موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية، أو يعانون أمراضاً مزمنة، أو ممن هم فوق 65 عاماً.

بدأ الأردن في 13 يناير الماضي مجاناً عملية تطعيم اللاجئين المسجلين على أراضيه بلقاح ضد كوفيد-19. وكان يتم تلقيح اللاجئين في مركز صحي في بلدة المفرق خارج المخيم.