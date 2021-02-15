وزارة الصحة توضح بخصوص وفاة رجل مسن كان بصدد أخذ اللقاح المضاد لـ”كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - خرجت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، تقدم توضيحات، بخصوص وفاة رجل مسن إثر أزمة قلبية حادة، وقالت إن بعض المنابر الإعلامية الالكترونية المحلية والجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، تداولت خبر وفاة رجل مسن بإحدى محطات التلقيح بإقليم خريبكة، وهو الخبر يجانب الصواب من حيث بعض المعطيات التي يتضمنها.

وقال البيان، إنه “توضيحا للرأي العام، فإن المديرية الجهوية للصحة، قامت فور تلقيها الخبر بمجموعة من التحريات على مستوى المندوبية الإقليمية للصحة بخريبكة اتضح من خلالها، أن الأمر يتعلق برجل مسن في عقده الثامن يقطن بمدينة خريبكة، قدم صباح يومه الاثنين 15 فبراير2021 إلى إحدى المراكز الصحية الحضرية حيث تجرى عملية التلقيح بمدينة خريبكة، وقبل ولوجه إلى المركز الصحي، سقط مغمى عليه خارج أسوار المؤسسة الصحية، ليتم نقله بوجه السرعة على متن سيارة الإسعاف، إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، لتلقي العلاجات الضرورية، بعد أن قدمت له الإسعافات الأولية من طرف طبيب المركز الصح”.

وأوضح البيان، أنه “بعد وصول الشخص إلى المستشفى الإقليمي، تمت معاينته من طرف الطاقم الطبي بمصلحة المستعجلات، الذي قرر نقله على الفور إلى مصلحة الإنعاش بسبب تدهور حالته الصحية، بحيث تطلب الأمر القيام بمجموعة من التدخلات الطبية لانعاش القلب، من حقن وأوكسجين وتدليك قلبي، وهي التدخلات الضرورية في مثل هذه الحالات، إلا ان المنية قد وافته بالرغم من كل هذه المجهودات”.

وخلصت المديرية الجهوية للصحة بني ملال خنيفرة، إلى أن وفاة المعني بالأمر لم تكن لها أية علاقة لا من قريب من بعيد بعملية التلقيح، خاصة بعد أن أثبتت التحريات أن الرجل يعاني من أعراض مزمنة لمرض القلب والشرايين”.