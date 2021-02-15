منظمة الصحة العالمية تصرح باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

وذكرت المنظمة في بيان، “أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا-اكسفورد ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ”.

وأضاف البيان، “القرار يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالم ا من خلال (آلية) كوفاكس”، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

وكانت المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا، دعت الاثنين، إلى إعطاء دفع للمنظمة، معتبرة أنه من “الضروري” أن تكون منظمة التجارة العالمية “قوية ” للتعافي من وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وقالت المديرة الجديدة في بيان “أن تكون منظمة التجارة العالمية قوية، لهو أمر ضروري إذا ما أردنا أن نتعافى سريعا وتماما من الدمار الذي تسببت به جائحة كوفيد-19 (…) تواجه منظمتنا عدة تحديات لكن بالعمل معا/، يمكن لنا بشكل جماعي أن نجعل منظمة الصحة العالمية أقوى، وأكثر مرونة، وأفضل تأقلما مع الواقع”.