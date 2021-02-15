ثلاثة صواريخ تستهدف قاعدة جوية في شمال كردستان العراق

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

أطلقت ثلاثة صواريخ على قاعدة جوية في شمال كردستان العراق، سقط أحدها في مجمّع عسكري تنتشر فيه قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه اليوم الإثنين مصدران أمنيان.



وأصاب صاروخان منطقة سكنية قرب المطار، وفق ما أكده أحد المصدرين، ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط قتلى.

ويشكّل إطلاق الصواريخ أول استهداف للجيش الأمريكي أو لمنشآت دبلوماسية أمريكية في العراق منذ نحو شهرين.