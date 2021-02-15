شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط قذائف «مورتر» قرب مطار أربيل بكردستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر في قوات البشمركة الكردية اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف مورتر سقطت قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق شبه المستقل دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وسمع مراسل لرويترز دوي عدة انفجارات وشاهد حريقا مشتعلا لبضع دقائق في محيط المطار. وقال أحد المصادر الأمنية إن خمس قذائف سقطت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم استهدف قاعدة عسكرية أمريكية موجودة قرب المطار وتضم قوات أمريكية.