بالفيديو.. الجيش المصري يرصد نجاحات حرس الحدود خلال شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري، الاثنين، ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وتدمير ٤ فتحات لنفق في شمال سيناء شمالي البلاد.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" إن "قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات".

وسرد المتحدث هذه النجاحات قائلا "تم ضبط 3 بندقية قناصة و3 رشاش و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و 90 بندقية ضغط هواء فضلاً عن عدد 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد 4 فتحة نفق بشمال سيناء".

وأضاف أن "عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس نجحت أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات فى ضبط 963 كيلو جرام لجوهر الحشيش و548 كيلو جرام لنبات البانجو و47 كيلو جرام للأفيون فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية. كما تم ضبط عدد 140 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب".

وتابع "تم ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط عدد 535 ألف قرص مخدر و7 كيلو جرام من الذهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط عدد 15 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 طن من الحجارة المخلوطة بالذهب".

ونشر المتحدث العسكري المصري فيديو توضيحي للعمليات التي نفذتها قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل، قامت قوات حرس الحدود بالقبض على 170 فرد من المهربين والخارجين عن القانون ، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 3740 فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وفق البيان ذاته.

وبحسب البيان، فإن هذه الحصيلة تأتي في اطار ذلك استمرار الجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية .