الناتو يستعد لنشر أسطول طائرات استطلاع مسيّرة لمراقبة حدوده

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف مستعد لاستخدام أسطول من طائرات الاستطلاع بدون طيار لمراقبة الحدود الجنوبية والشرقية للناتو.

وقال: "الأسطول مهم لتوفير قدرات المراقبة والاستجابة للتهديدات المحتملة".

وأضاف: "الطائرات بدون طيار ستكون قادرة على القيام برحلات استطلاعية لمدة 30 ساعة، تغطي خلالها كامل المجال الجوي للحلف وتوفر صورة دقيقة لما يحدث".

وتابع: "هذه الطائرات ستكون قادرة أيضا على اكتشاف العبوات الناسفة".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه يعتزم أن يقترح في اجتماع وزراء دفاع الحلف في 17-18 فبراير الجاري زيادة تمويل الحلف.