إيران تهدد بوقف تفتيش الوكالة الذرية

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وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس، أن الحكومة مكلفة بموجب قرار صادر عن مجلس الشورى بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تعد الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها قبل نهاية الشهر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هددت إيران بتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها قبل نهاية الشهر الحالي.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس، أن الحكومة مكلفة بموجب قرار صادر عن مجلس الشورى بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تعد الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها قبل نهاية الشهر.

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