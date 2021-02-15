11 قتيلا في هجوم على ثكنتين بالكونغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 11 شخصا بهجوم على موقعين عسكريين شنه مسلحون في مدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية بينهم 4 من قوات الأمن ومدنيون. وأكد مسؤول رسمي بالمدينة أنه تم استهداف ثكنتين عسكريتين خلال الهجوم الذي نفذته ميليشيات (باكاتا كاتانغا) الانفصالية. يذكر أن مدينة لوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية. يذكر أن مدينة لوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.

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