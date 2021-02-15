سلال غذائية ومساعدات طبية سعودية لفلسطين والصومال واليمن

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، «إن عدد القوافل التي تم تسييرها بتبرع من المركز بلغ 6 قوافل، تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، ليتم إيصالها إلى وزارة الصحة من خلال السفارة الفلسطينية في عمان».وافتتح المركز أمس، مشروع توزيع المساعدات الغذائية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية، التي يستفيد منها أكثر من 2,400 فرد.
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