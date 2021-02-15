شكرا لقرائتكم خبر سلال غذائية ومساعدات طبية سعودية لفلسطين والصومال واليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع 4,696 سلة غذائية تزن 492 طنا للنازحين المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منها 28,176 شخصا، ويستهدف المشروع 4 مخيمات بإقليمي «مرودي جيح» و»توجطير»، سلم المركز وزارة الصحة الفلسطينية الشحنة السادسة من المساعدات السعودية التي تشتمل على أجهزة ومستلزمات طبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تم تسيير الشحنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، «إن عدد القوافل التي تم تسييرها بتبرع من المركز بلغ 6 قوافل، تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، ليتم إيصالها إلى وزارة الصحة من خلال السفارة الفلسطينية في عمان».

وافتتح المركز أمس، مشروع توزيع المساعدات الغذائية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية، التي يستفيد منها أكثر من 2,400 فرد.