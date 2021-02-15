مأرب تتحول إلى مقبرة جماعية للحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شيعت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران العشرات من قتلاها في المعارك الدائرة بمأرب، بينهم قيادات وعناصر قتالية، أبرزها أسامة العزي، نجل نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين حسين العزي، وأسرت القوات اليمنية قائد اللواء 125 المعين من الحوثيين باسم القانص ومرافقيه.

وفيما قالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، «إنه تم تشييع 37 قتيلا في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، بينهم 4 برتبة مقدم ورائدان و4 ملازمين، أكدت أن الميليشيات الإرهابية تواصل الدفع بالمئات من عناصرها وخصوصا الأطفال المجندين إلى محارق الموت في صحراء مأرب، دون تحقيق أي تقدم، سوى المزيد من الجثث والمقابر الجماعية الجديدة».

وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي «إن جبهات جنوب وشمال وغرب محافظة مأرب أصبحت بمثابة المقبرة الجماعية، التي التهمت حشود وقطعان الميليشيات الحوثية الإرهابية، ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك».

وأوضح أن حشود الميليشيات الإرهابية خلال الأشهر الماضية لم تحقق أي تقدم ميداني، وأصبحت متناثرة على جبال ووديان وشعاب المحافظة، وأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية دحرت الانقلابيين، وتمضي نحو تحرير واستعادة كامل الأرض اليمنية من قبضة العصابة الحوثية الإجرامية المارقة التي أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأشاد العميد القبلي بالدعم الكبير الذي تقوم به مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي تستهدف التعزيزات العسكرية للميليشيات القادمة من العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، دمرت فجر أمس تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، وأدت لتدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

وفي السياق أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، فشل هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على محافظة مأرب شمالي شرق البلاد، وقال في سلسلة تغريدات «إن تصعيد ميليشيات الحوثي لعملياتها العسكرية في كافة جبهات محافظة مأرب بإيعاز وتخطيط إيراني، لم يحقق سوى الفشل الذريع، ومصرع المئات من قياداتها وعناصرها والمغرر بهم، ومحرقة لعتادها المنهوب من معسكرات الدولة».

إلى ذلك، كشف رئيس هيئة أركان الجيش الوطني، اللواء صغير بن عزيز، عن مقتل نائب رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد ناصر سكان تحت التعذيب في سجون الحوثيين بعد وقوعه في الأسر بمعارك نهم.

وحسب وزارة الدفاع اليمنية فقد كان اسم القائد العسكري الذي سلم الحوثيون جثته للقوات الحكومية، مطروحا في صفقة تبادل أسرى، لتفاجأ بإحضاره جثة هامدة عليها آثار تعذيب وحشية أفقدته الحياة.

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