الكاظمي يعلن القبض على «عصابة الموت» بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على «عصابة الموت» في محافظة البصرة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس، «إن عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية»، وأضاف أنه سيتم القصاص من مرتكبى جرائم القتل، وسوف تسود العدالة.

وكان الكاظمي تعهد نهاية الشهر الماضي بالقصاص من كل من تورط بإراقة دماء العراقيين، بمن فيهم ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر2019.

وعلى صعيد متصل، نفذ طيران الجيش العراقي أمس، خمس ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في بحيرة حمرين التي تقع شمالي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان، «إن القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وبعملية نوعية متميزة وجه طيران الجيش خمس ضربات جوية دقيقة استهدف فيها عناصر عصابات داعش في بحيرة حمرين».

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد وصل اليوم إلى محافظة كركوك برفقة قادة كبار القوات العسكرية والأمنية لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية وخطط ملاحقة فلول داعش، فيما وصل وفد آخر برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد إلى محافظة ديالى لمتابعة الأوضاع الأمنية.

وتشهد مناطق متفرقة من البلاد عمليات أمنية واستخباراتية لتعقب عناصر داعش والجريمة المنظمة التي تنشط في مناطق متفرقة لاستهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي والأهالي.