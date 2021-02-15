شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": نظام جديد لتوريد الغاز للمصانع بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم الاثنين، مع المهندس طارق الملا وزير البترول، تطرق للعديد من الملفات الهامة، واصفا اللقاء بالمثمر، وتم وضع خطة محدده لـ آلية النهوض بقطاع التعدين في مصر، وأن الوزير أجاب علي عدد كبير من النقاط الغير مفهومة والتي استعرضها النواب في الاجتماع، حيث أكد أن الوزارة تدرس عقب انتهاء جائحة كورونا إقرار نظام جديد ومعادلة لربط سعر توريد الغاز للمصانع بالأسعار العالمية، مثل أسعار البنزين بالضبط، وذلك تماشيا مع خطة الدولة في النهوض بالصناعات الوطنية، ودعم الصناع واقرار حزم وحوافز للمستثمرين .

وأضاف محمود، أن اللجنة اتفقت مع وزير البترول علي موافاة اللجنة بحصر كامل للمحاجر والمناجم الموجودة في مصر وكمية الغاز المتوفرة، والتى يمكن الإعلان عنها لتشجيع الاستثمار ويقوم عليها المصانع في اماكن تركيزها وانتاجها، متابعا:" اللجنة ستقر مع الوزارات المعنية خطة استراتيجية بأماكن توافر المواد الخام لعدد من الصناعات تكون استرشادية للمستثمر المحلي والأجنبي للتيسير عليه في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ".