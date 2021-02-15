شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى فى ندوة تنسيقية الأحزاب: سيكون لنا دور أكبر فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجتمع المدنى فى أفريقيا استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، وأن مصر صاحبة دور ريادى فى هذا الملف على مستوى القارة، مما يمهد لدور مصرى أكبر فى أفريقيا على مدار السنوات المقبلة.

وأضاف "فتحي" أن المجتمع المدنى فى مصر حقق خطوات غير مسبوقة، أبرزها منع استخدام البلاستيك فى الغردقة ومدن البحر الأحمر، والتى توجت جهود المجتمع المدنى على مدار سنوات.

وأكد "فتحي" أننا نتعاون مع كافة جمعيات المجتمع المدنى فى أفريقيا، وهو ما أدى لنتائج عظيمة، أهمها نظرة أفريقيا إلينا، حيث يعتبرنا الأفارقة "أشقاء" ولسنا أعداء.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

و يدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.