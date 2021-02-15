شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر: تعاون الوزارات والمجتمع المدنى يحقق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التشابك والتعاون بين الوزارات والمجتمع المدنى، كما يجسده الضيوف اليوم على مائدة التنسيقية، هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة لمصر للنهوض بالدولة.

وأضافت "صابر" أن الجلوس على طاولة واحدة هو ما يقوى المجتمع المدنى، وإدارة الاختلافات أمر قابل للتحقق، أثبتت نجاحه تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدة على ضرورة نقل صوت الأحزاب، لأن الأحزاب تدعم المجتمع المدنى للنهوض بالدولة، وأن الفاعل الرئيسى اليوم هو الشباب.

وقالت النائبة هادية حسنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تمثل نموذج ريادى لدول إفريقيا، وهذا ما لمسته بنفسها عندما جابت إفريقيا كبطلة رياضية تمثل القارة فى العديد من المحافل الرياضية الدولية.

وأوضحت حسنى، خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقدة الآن بمقر التنسيقية، تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من ممثلى التنسيقية فى مجلسى النواب والشيوخ، أنها دائما ترى انبهار كبير من شعوب الدول الإفريقية بدور مصر لدعم القارة وتنميتها.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

و يدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.