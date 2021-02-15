شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الأمين: دور المجتمع المدنى لا يقل أهمية عن دور الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة الأمين ، الناشطة في مجال التنمية والبيئة بأفريقيا، إن المجتمع المدني قادر على الوصول لأماكن بعيدة ومجتمعات لا تستطيع الحكومة الوصول إليها بسهولة، مضيفة أن إفريقيا هي أكبر مثال على ذلك، حيث استطعنا أن نحصل على الثقة والتي تعتبر الخطوة الأولى للتنمية ، مشيرة الى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة الفترة الأخيرة خاصة فى الصومال، من خلال المدارس التعليمية التي تعتمد مناهج مصرية، ما يمثل القوة الناعمة لمصر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.

و يدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.