التوزيع الجغرافي للإصابات الـ121 بكورونا.. نصف الجهات سجلت أقل من 10 حالات

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ121 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 31 حالة جديدة، منها 27 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشرق، 29 حالة، منها 13 حالة بوجدة-أنجاد.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 27 حالة، منها 15 بالصخيرات تمارة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 13 حالة، وبجهة الشمال سجلت 12 حالة، وثلاث حالات بجهة فاس مكناس، وحالتين بجهة مراكش آسفي، وحالتين بالداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة بكل من جهة درعة تافلالت، وبجهة كلميم واد نون.

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