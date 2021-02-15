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حصيلة حملة التطعيم ضد “كورونا”.. أزيد من مليون و707 آلاف شخص تلقوا اللقاح

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في نشرة اليومية، إنه تم تلقيح مليونا و707 ألفا و091 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الإثنين.

حملة التلقيح انطلقت قبل 19 يوما، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين،  على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد”، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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