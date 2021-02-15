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الحكومة المغربية تعلن تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

قررت الحكومة المغربية، الإثنين، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير/كانون الثاني لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من الثلاثاء.

 

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إن هذا القرار يأتي على إثر تطور الوضعية الوبائية لفيروس على الصعيد العالمي وظهور سلالات جديدة من الفيروس، وكذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية، وفقاص لوكالة أنباء "واس".

 

وتتضمن هذه الإجراءات حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الساعة الثامنة مساء، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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