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انخفاض إصابات فيروس كورونا بإيطاليا

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محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الإثنين، تسجيل 258 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مقابل 221 الأحد.

 

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 7351 من 11058 في اليوم السابق، فيما تم إجراء نحو 179278 اختباراً للكشف عن "كوفيد-19"، وفقاً لوكالة "رويترز".

 

وسجلت إيطاليا 93835 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الجائحة فيها في فبراير/شباط العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالمياً، كما تم تسجيل 2.73 مليون إصابة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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