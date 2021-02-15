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الصحة العالمية تصرح باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

 

وذكرت المنظمة في بيان "أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا-اكسفورد ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالميًا من خلال (آلية) كوفاكس"، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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